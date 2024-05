Esonero Pioli, i nomi per la panchina

I possibili nomi per sostituire Pioli in vista della prossima stagione

In casa Milan continua la ricerca di un nuovo allenatore. I nomi sono sempre più o meno gli stessi, con i portoghesi Conceiçao e Fonseca in pole, Van Bommel poco più indietro e i sogni dei tifosi che sono Thiago Motta e Antonio Conte.

Milan, il casting per la panchina

La scelta definitiva, però, deve ancora arrivare, sia per la voglia della società di aspettare fino alla fine della stagione, sia anche per rispetto nei confronti del lavoro di Stefano Pioli. Come riportato in mattinata da Tuttosport, bisogna fare attenzione anche a quei nomi che sono stati menzionati nelle ultime settimane. Uno di loro è l’allenatore del Lipsia, Marco Rose, la cui quotazione sta salendo secondo il giornale torinese e che potrebbe sognare anche di fare coppia con Benjamin Sesko; l’altro è l’ex allenatore del River Plate, Marcelo Gallardo, che attualmente allena in Arabia.