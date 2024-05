Juventus, Giuntoli vuole Greenwood: Barcellona e Atletico su di lui

Si complica l'arrivo di Greenwood in bianconero

Uno degli obiettivi della Juventus è Mason Greenwood. I “Red Devils” sperano di vendere il giocatore per 30 milioni di euro, ma potrebbero accettare anche un prezzo leggermente inferiore perché l’inglese non fa parte del progetto tecnico in vista della prossima stagione.

Juventus, aumenta la concorrenza per Greenwood

Attualmente, Mason Greenwood è in forza al Getafe, ma è di proprietà del Manchester United. Il calciatore piace molto ai bianconeri, ma anche a due big della Liga. Infatti, secondo quanto riportato da “Elgoldigital”, l’esterno d’attacco inglese piacerebbe molto anche al Barcellona e all’Atletico Madrid.