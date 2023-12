Mason Greenwood è stato già seguito dalla Lazio la scora estate ed è stato uno dei grandi rimpianti estivi vista la possibilità di concretizzare un’operazione poi andata a rotoli. I biancocelesti, nelle ultime ore della finestra estiva, avevano provato a chiudere il prestito dell’attaccante, ma la chiusura alle 20 del mercato italiano non ha permesso di completare l’operazione. Ad approfittarne è stato il Getafe che è riuscito a prendere il calciatore in prestito.

Real Madrid e Barcellona sul giocatore

L’attaccante è tornato ad essere protagonista, e per questo, secondo quanto riportato da El Gol Digital, il giocatore è finito nel mirino del Real Madrid pronto a tentare l’assalto. Secondo The Sun poi, anche il Barcellona avrebbe messo nel mirino il calciatore e per questo motivo lo United starebbe pensando di cederlo la prossima estate. Greenwood piace sempre alla Lazio, ma la notizie che arrivano potrebbero cambiare tutto.