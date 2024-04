Inter, non servono cessioni di big in estate | Il piano di Marotta

Mancano ancora due mesi all’inizio ufficiale del calciomercato, ma l’Inter ha già battuto i primi due colpi di questa finestra di mercato, assicurandosi i due free agent Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, da tempo promessi sposi dei neroazzurri. L’idea di Marotta è però quella di rafforzare ulteriormente la rosa, per provare a essere più competitivi in Europa strizzando anche un occhio ai giovani, ma sempre all’insegna della sostenibilità economica.

Inter, addio a 5 giocatori per tenere tutti i big

Ormai da qualche anno i tifosi neroazzurri hanno sempre dovuto vedere alcuni dei loro beniamini lasciare Milano, per permettere alle casse del club di rifiatare, e che i dirigenti della Beneamata sono sempre riusciti a rimpiazzare egregiamente.

Quest’anno però sembrerebbe non essere necessario lasciar partire un pezzo grosso, in quanto Marotta e Ausilio vorrebbero provare a incassare da alcune cessioni “minori”.

I principali indiziati a partire sono 5: Oristanio, reduce da un ottima stagione in prestito a Cagliari, con i rossoblù che non hanno alcuna opzione per l’acquisto; Sebastiano Esposito, che ha giocato in Serie B con la Sampdoria, riuscendo a mettere a referto 5 gol e 6 assist; il fratello 18enne Francesco Pio Esposito, su cui ci sono molte squadre italiane; Vanheusden, che, sebbene sia in prestito, è a 24 anni il capitano dello Standard Liegi, che può esercitare il diritto di riscatto di 7 milioni; infine Zanotti, protagonista della stagione del San Gallo in Svizzera, dove il terzino è riuscito a trovare 2 gol e 4 assist.