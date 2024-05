Ghisolfi e De Rossi a lavoro per la nuova rivoluzione | E Nandez sostituirà Sanches

I giallorossi vogliono allestire una squadra competitiva per primeggiare in Italia e in Europa

La Roma di Ghisolfi e De Rossi: due “quarantenni” pronti a stravolgere i giallorossi. La rosa con ogni probabilità sarà totalmente diversa rispetto a quella attuale: stop ai prestito, con l’obiettivo di generare un serbatoio di calciatori giovani e di proprietà. La prima mossa, che risponde anche a un principio finanziario di contenimento costi, sarà evitare ingaggi maxi per giocatori forti ma spremuti. La mente va ovviamente all’operazione, non più ripetibile, di Romelu Lukaku: accolto come un re a Fiumicino in un pomeriggio di metà agosto, ora, dopo 21 gol segnati in stagione (ma si contano sulle dita di una mano quelli decisivi), non ha rispettato le aspettative sperate. I 17 milioni spesi dai Friedkin per ospitarlo per 9 mesi sono stati un investimento infruttuoso, sostiene il Corriere dello Sport.

Più Baldanzi, meno Lukaku: niente più prestiti, ma investimenti a basso rischio per il futuro

Da ora in poi si cambia registro: spazio allo scouting e alla ricerca di talenti più giovani, ‘che abbiano fame’ per dirla alla De Rossi e che non guadagnino cifre da top player. Il prototipo di riferimento, per le caratteristiche dell’affare, è Tommaso Baldanzi, un 2003 pagato 10 milioni più bonus a gennaio: se Baldanzi esplode, diventa un plusvalore tecnico o una plusvalenza sul mercato; se resta una via di mezzo tra buon calciatore e campione, non avrà comunque provocato uno sconquasso economico all’interno del club.

Dopo le uscite prevedibili (giocatori come Azmoun, Kristensen e Renato Sanches sono tutti a fine prestito), seguiranno ingressi di giocatori che possano migliorare la qualità della rosa nel medio periodo. Tra i calciatori già in rosa, Dybala sembra voler rimanere, con Svilar, N’Dicka e Paredes e appunto Baldanzi. Per gli altri si vedrà l’andamento del mercato. Altra nota positiva: Angeliño verrà riscattato dopo sei buoni mesi di prestito. Dopo anni di grandi colpi e sorprese, la Roma prospetta una sessione di mercato in sordina, puntellando dove serve: un po’ come l’estate 2013 (dopo la batosta della Coppa Italia persa contro la Lazio), quando la Roma ripartì con i vari Benatia, Strootman e Gervinho. E’ non è finita qui perchè il primo colpo di mercato della nuova Roma potrebbe essere Naithan Nandez, come riportato da Laroma24.it.