“Il contratto di Taremi con l’Inter sarà valido fino al 2026, sarà un biennale. C’è anche l’opzione per il prolungamento fino al 2027. È tutto fatto, il Porto è già stato informato. Here we go, confermato”.

Taremi all’Inter | Porto avvisato

Sono questi i dettagli svelati da Fabrizio Romano, noto giornalista ed esperto di mercato, che ha rivelato come l’attaccante sia pronto per la squadra di Inzaghi con il calciatore sarà nerazzurro a partire dal 1 luglio.