PUNTO GG – Scatto Atalanta per la Champions; il Sassuolo batte l’Inter e prova a salvarsi

Sfida Atalanta-Roma per la Champions; il Sassuolo torna in lizza per la salvezza

Sorpresa Sassuolo: per la salvezza ci sono anche i neroverdi

Come spesso accade nel finale di stagione qualche risultato esula sorprendentemente dai valori espressi dalle compagini nel corso della stessa; nella trentacinquesima giornata ha del clamoroso il successo del Sassuolo, impelagato fino al collo nella lotta per la salvezza, sull’Inter fresco Campione d’Italia e sconfitto prima d’ora una sola volta: proprio dalla stessa formazione neroverde nella gara di andata!

Vittoria importante del Verona nella giornata dei pareggi

I tre punti non sono certo risolutivi ma consentono alla squadra allenata da Ballardini di rimanere a stretto contatto con la concorrenza soprattutto in virtù delle numerose partite terminate in parità che vedevano interessate le squadre coinvolte nella bagarre per la permanenza in A. Tra molti pareggi spicca anche la vittoria del Verona che supera una Fiorentina evidentemente rimaneggiata nell’organico ed assorbita mentalmente dalla possibilità di raggiungere per il secondo anno consecutivo la finale di Conference League; ennesima impresa compiuta dall’encomiabile “banda Baroni”.

Atalanta che scatto: vince a Salerno e aggancia la Roma

Anche le squadre coinvolte nella corsa alla Champions finiscono per annullarsi a vicenda incrementando il segno “x”. Il Milan, ormai certo di agganciare uno dei pregiati posti utili, è stato aspramente contestato dai suoi tifosi a San Siro. Per il Genoa di Gilardino un’altra bella prestazione in una stagione ricca di soddisfazioni. Gara appassionante e divertente all’Olimpico tra Roma e Juventus. I bianconeri si fanno preferire a livello di occasioni da rete ma un pizzico di fortuna e le parate di Svilar consentono ai padroni di casa di mettere in cascina un altro punticino importante in chiave europea, anche se la vittoria dell’Atalanta a Salerno permette ai bergamaschi di agganciarli al quinto posto in classifica proprio alla vigilia dello scontro diretto previsto nel capoluogo lombardo domenica sera (dopo le semifinali di ritorno che le vedrà entrambe impegnate…). Lazio e Napoli, recuperate nel finale da Monza e Udinese, abbandonano definitivamente le ambizioni da Champions; per i partenopei fortemente a rischio perfino la qualificazione all’Europa League per la quale i capitolini dovranno guardarsi dal possibile ritorno della Fiorentina.