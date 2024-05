Inter, Kounde in uscita dal Barcellona. I nerazzurri si mettono in lista per il difensore francese

Il difensore del Barcellona Kounde potrebbe lasciare i blaugrana a fine stagione. E’ chiaro l’intento dei catalani di liberarsi di un difensore, e tante squadre in Europa sono interessate al francese tra cui anche l’Inter.

L’Inter si mette in lista per Kounde

Nella sua esperienza al Barcellona Kounde ha giocato molto di più come terzino destro, ruolo dove ha offerto prove eccezionali. Il francese ha un contratto fino al 2027 e vorrebbe rimanere, ma il calciatore è accostato ai grandi club come Newcastle, Chelsea, Manchester United in Inghilterra, il Paris Saint Germain, e in Italia alcuni media lo accostano anche all’Inter che potrebbe mettersi in lista. Tutto dipenderà dalla decisione del Barcellona, come riferisce “Fcinter1908.it”.