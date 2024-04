Verso Inter-Torino, Inzaghi prepara il turnover. Poi ci sarà la grande festa scudetto

L'Inter si prepara al match contro il Torino in programma domenica alle 12:30, e alla grande festa scudetto per le vie di Milano

L’Inter tornerà ad allenarsi questo pomeriggio in vista della gara contro il Torino domenica alle 12:30. Dopo il match ci sarà spazio per la festa nerazzurra e Inzaghi con ogni probabilità potrebbe scegliere di far scendere in campo chi ha giocato meno, per dare una vetrina a tutti in un momento di gloria, è ciò che rivela “Tuttosport”.

Verso Inter-Torino, dopo la gara la grande festa per la città di Milano

L’orario della partita era stato spostato consapevolmente, per dare luogo alla festa per la vittoria del ventesimo scudetto della squadra di Inzaghi. Sono pronti due bus scoperti che porteranno i campioni d’Italia in giro per 8 chilometri per le vie di Milano, come scrive “Tuttosport”.