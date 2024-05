Inter, Correa potrebbe tornare dal prestito al Marsiglia | Ipotesi cessione per monetizzare

Joaquin Correa a fine stagione potrebbe tornare all’Inter. Il Marsiglia potrebbe riscattare l’argentino solo il caso di qualificazione in Champions League e arriverebbe solamente con la vittoria dell’Europa League. Per questo motivo i nerazzurri pensano alla sua cessione se dovesse tornare ad Appiano Gentile.

Inter, Inzaghi potrebbe tenere Correa come quinto attaccante

L’Inter spera in una cessione a 7 o 8 milioni magari in qualche campionato al di fuori dell’Europa come l’Arabia Saudita, per cercare poi di andare a prendere una quarta punta come scrive “Tuttosport”, anche se potrebbe aprirsi uno scenario in cui l’attaccante potrebbe anche rimanere come quinto slot nell’attacco con il benestare di Inzaghi.