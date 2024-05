Sassuolo-Inter, probabili formazioni e dove vederla

L’Inter torna in campo dopo i festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto e affronterà il Sassuolo, unica squadra ad aver battuto i nerazzurri finora in campionato. Nelle ultime 10 partite giocate al Mapei tra le due squadre sono arrivate 4 vittorie per i neroverdi e 6 per l’Inter. Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV, Skygo e DAZN sabato 4 maggio alle ore 20:45.

Probabili formazioni Sassuolo-Inter

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Racic, Boloca; Volpato, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Ballardini.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Frattesi, Dimarco; Arnautovic, Lautaro. All. Inzaghi.