Sassuolo-Inter, le ultimissime dal Mapei Stadium

In una gara fondamentale per la salvezza, scende in campo il Sassuolo di Ballardini, che contro l’Inter deve assolutamente vincere e sperare in un colpo falso delle altre. L’allenatore conferma il 4-2-3-1 e schiera Pinamonti davanti, ex della gara.

Sassuolo-Inter, le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Thorstvedt, Matheus Henrique; Volpato, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Arnautovic.