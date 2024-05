Inter, spunta l’idea Bijol. Ma l’obiettivo principale rimane Buongiorno | Le ultime

L'Inter pensa a come migliorare la difesa in vista della prossima stagione

L’ottima fase difensiva dei nerazzurri in questa stagione, non cancella la possibilità di acquistare un giocatore proprio davanti a Sommer. Come spiega il Corriere dello Sport, l’Inter sta seriamente pensando di aggiungere un centrale alla rosa di Inzaghi.

Inter, obiettivo Bijol

Come sottolinea il Corriere dello Sport, il favorito rimane Buongiorno, ma il suo prezzo è decisamente alto, oltre 30 milioni. Quindi, l’Inter sta pensando a Bijol, 25enne centrale dell’Udinese, specialista del ruolo e desideroso di salire di livello. È inevitabile che il prezzo del cartellino del giocatore scenda, soprattutto se la squadra friulana avrà la sfortuna di retrocedere a fine stagione. Le alternative in casa potrebbero essere Bastoni e Bisseck, che potrebbero essere abituati a giocare centrali.