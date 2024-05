Panchine Serie B: il Palermo sogna Inzaghi, Aquilani verso Firenze, su Paolo Zanetti ci sono Pisa, Salernitana e Palermo

Alcune squadre di Serie B già al lavoro per programma re la prossima stagione

I campionati di serie A e B devono ancora volgere al termine, ma già alcune squadre stanno sondando il terreno alla ricerca di un nuovo allenatore.

Il Pisa terminerà la stagione con Aquilani al comando che avrebbe ancora un anno di contratto, ma la Fiorentina ha già sondato il terreno al fine di riportarlo a Firenze per affidargli la panchina Viola, visto che Italiano a meno di ripensamenti dovrebbe andarsene. Al club nerazzurro piace Paolo Zanetti ex Empoli, ma lo steso allenatore è seguito anche da Salernitana, che vuole costruire una squadra per primeggiare, e anche dal Palermo.

La Salernitana ha sondato anche Grosso che à al momento libero da impegni, dopo che nelle scorse settimane ha rifiutato la panchina del Palermo.

Ai rosanero oltre che Paolo Zanetti, piace anche Pippo Inzaghi che sarebbe pronto a tornare su una panchina dopo l’infelice esperienza di Salerno.