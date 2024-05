Classifica Serie B, tutto passa dall’ultima giornata: promozione, play-off, play-out e retrocessione

Ancora tutto da definire, e tutto rimandato all’ultima gara, nel campionato di Serie B. Pohjanpalo riapre la corsa per l’ultimo posto in A con una rete nei minuti conclusivi della gara contro la Feralpisalò, condannato alla retrocessione. Il Como pareggia a Modena e si complica la vita. In zona retrocessione il Bari pareggia a Cittadella, mentre lo Spezia si ferma contro il Cosenza. Tutto da decidere anche in zona play-off.

Serie B, la classifica

1.Parma 75

2. Como 72

3. Venezia 70

4. Cremonese 64

5. Catanzaro 60

6. Palermo 53

7. Sampdoria 52

8. Brescia 51

9. Südtirol 47

10. Cosenza 46

11. Cittadella 46

12. Pisa 46

13. Reggiana 46

14. Modena 44

15. Spezia 41

16. Ternana 40

17. Bari 38

18. Ascoli 38

19. Feralpisalò 33

20. Lecco 26