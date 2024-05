Classifica Serie B, tutto in bilico: stasera l’ultimo atto

Oggi l'ultima giornata della serie cadetta: ancora tutto aperto per promozione, play-off, play-out e retrocessione.

Dunque, siamo giunti al giorno decisivo per la Serie B. Si riparte dalle uniche tre certezze: la promozione diretta del Parma e le retrocessioni di FeralpiSalò e Lecco. Nulla di più di un posto ai play-out la missione del Bari, che ospita il Brescia al San Nicola, impegnato in una sfida a distanza con l’Ascoli, che se la vedrà con il Pisa al Del Duca, ma con uno sguardo rivolto anche alla Ternana. Promozione diretta in palio sui campi di Como, dove i padroni di casa sfidano il Cosenza, e La Spezia, con i bianconeri che ospitano il Venezia.

Serie B, la classifica

1.Parma 75

2. Como 72

3. Venezia 70

4. Cremonese 64

5. Catanzaro 60

6. Palermo 53

7. Sampdoria 52

8. Brescia 51

9. Südtirol 47

10. Cosenza 46

11. Cittadella 46

12. Pisa 46

13. Reggiana 46

14. Modena 44

15. Spezia 41

16. Ternana 40

17. Bari 38

18. Ascoli 38

19. Feralpisalò 33

20. Lecco 26