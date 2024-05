Ag. Zaniolo: “E’ concentrato sul finale di stagione. Non è detto che non possa continuare in Premier..”

“L’Inter ha fatto una cavalcata trionfale, esaltante. È una squadra ben costruita e ha meritato di vincere il campionato. Tenendo conto dei problemi finanziari nello scorso mercato ha fatto grandi cose. E per questo Marotta e Ausilio meritano un grande applauso”. Sono queste le parole di Claudio Vigorelli, agente di Zaniolo, intervenuto ai microfoni di TMW.

Ag. Zaniolo: “Napoli delusione del campionato”

Il Napoli ha deluso le aspettative.

“È stato un po’ la delusione di questo campionato. Però dopo la vittoria esaltante dell’anno scorso un calo poteva anche starci. Si rifarà”.

E lei? Sta lavorando per riportare Zaniolo in Italia?

“Oggi si pensa soltanto a finire bene la stagione. Quella della Premier è stata una bellissima esperienza e non è detto che non possa continuare. Concentriamoci sul finale di stagione e sull’Europeo che è alle porte, poi vedremo”.