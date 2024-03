Nicolò Zaniolo tornerà in Italia, questo è certo. Al momento vive la sua esperienza all’Aston Villa, ma le intenzioni di tornare in Italia ci sono, parole espresse dal giocatore nell’ultima intervista.

Zaniolo, spera nel rientro in Italia

Zaniolo: “L’Italia mi manca, Milan? Chi lo sa, ho chiesto al mio procuratore di informarmi solo se c’è qualcosa di concreto. Ora devo concentrarmi sull’Aston Villa. Per la Lazio non so nulla, ma voglio essere onesto, per quello che la Roma ha rappresentato per me, anche per rispetto dei tifosi della Lazio, sarebbe una situazione improponibile”. Queste le sue parole a Corriere dello Sport.

Zaniolo potrebbe tornare subito dopo l’Europeo, ma dove può andare non è ancora certo. Pensando alla sua situazione contrattuale, il cartellino è di proprietà del Galatasaray, anche se l’estate scorsa lo ha ceduto all’Aston Villa in prestito per 3,5 milioni con obbligo di riscatto a 27 vincolato all’80% dei minuti giocati in stagione. Attualmente Zaniolo in Inghilterra non è a rischio di trasferimento definitivo, questo perché ha giocato in 31 partite su 40 (tra campionato e coppe) ma ha avuto davvero poco spazio, la sua ultima partita da titolare in Premier League risale addirittura al 5 novembre.

Attualmente è interesse di tutti trovare una soluzione in Serie A della quale potrebbe beneficiare anche la Roma, in quanto nel contratto stipulato da Tiago Pinto con i turchi è previsto un bonus sulla rivendita: se la cifra si attesta sopra ai 20 milioni, alla Roma ne andranno 2; se invece il prezzo è tra i 16,5 milioni e i 20, la Roma ne ricava il 20 per cento.

L’unico problema è lo stipendio. Il suo contratto scade nel 2027, quindi Zaniolo non può andare ovunque, si spera in una big, dal Psg al Bayern passando per Barcellona o Atletico.