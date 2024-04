Inter, Correa potrebbe ritornare e l’arrivo di Gudmundsson si complica

Dopo l’esperienza al Marsiglia, Joaquín Correa tornerà all’Inter a meno che l’OM non si qualifichi in Champions League innescando un riscatto obbligatorio.

Inter, Gudmundsson si allontana

Come ricorda Tuttosport però, in Ligue 1 la squadra francese è ancora lontana da un posto nella massima competizione europea e dovrebbe quindi vincere l’Europa League. Simone Inzaghi però non è tra quelli che vogliono fortemente che l’argentino resti in Francia. Infatti, considera Correa il suo “figlioccio” e non gli dispiacerebbe averlo in squadra in vista della prossima stagione. Considerando questa situazione e il fatto che Arnautovic ha ancora un anno di contratto, diventa più complicato considerare Gudmundsson, che è apprezzato dai dirigenti nerazzurri, ma al momento ha dato priorità alla Premier League.