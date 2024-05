Per poter inserire un attaccante bisogna trovare un acquirente per l'austriaco e liberare un posto. Per Sanchez arriverà Taremi. Idea Gudmundsson in pole, poi ci sarebbe anche una giovane promessa in lista

L’Inter per fare mercato ha bisogno di fare spazio nella rosa, servono cessioni. Se l’obiettivo è alzare il livello delle riserve perché Inzaghi inizi davvero a ruotare le risorse, ci sarà molto da lavorare per la dirigenza.

Inter, dubbio Arnautovic, in lista una giovane promessa

L’addio di Sanchez è quasi certo al termine della stagione, il suo posto verrà occupato da Taremi. Più complicata la situazione legata ad Arnautovic: l’austriaco è difficile da piazzare per via dell’età e dell’ingaggio. La soluzione perfetta per il reparto offensivo dei nerazzurri è rappresentato da Gudmundsson: per arrivare all’attaccante del Genoa serve inevitabilmente una cessione, in tal senso l’indiziato numero uno è Dumfries.

Arnautovic quest’anno è stato assente molto tempo per infortunio, ha segnato in totale 4 gol, inoltre l’austriaco ha spento già le 32 candeline. Nonostante l’assenza dal campo, il giocatore piace a tutto l’ambiente. Inzaghi non vorrebbe rinunciare sia per non perdere un altro elemento in termini numerici sia perché l’ex Bologna ha contribuito al clima ideale di questa stagione. L’austriaco dentro lo spogliatoio è un autentico collante, amato da tutti i compagni.

Per il futuro non si pensa solo a Gudmundsson, ma ci sarebbe anche una giovane promessa nigeriana: George Ilenikhena, quasi 18enne francese dell’Anversa, piace tantissimo, ma non sarà semplice, la lista delle squadre che lo seguono è lunga. Inoltre, l’eventuale quinta punta non potrà che essere un giovane di casa per ragioni di lista. In ogni caso per dare spazio a Ilenikhena dovrebbe uscire qualcuno, in questo caso ritorno il nome di Arna.