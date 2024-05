Inter, in 4 pronti a salutare a fine stagione | Per Buhanan ritorno al passato?

L’inaspettato crollo avuto contro il Sassuolo ha evidenziato le difficoltà dell’Inter senza i suoi titolarissimi, che ieri Simone Inzaghi ha preferito far rifiatare in vista del match contro la Lazio della prossima settimana, in cui l’allenatore piacentino potrebbe far tornare tra l’11 titolari alcune delle sue stelle.

Inter, anche Buchanan sulla lista nera?

Dei 16 scesi ieri in campo, non sono in molti ad aver convinto, e la loro posizione di margine nel progetto neroazzurro per il prossimo anno è sicuramente un fattore che spiega i bassi ritmi che hanno tenuto alcuni giocatori nella sfida di ieri, in cui il centrocampo non riusciva a rodare, e i subentrati non sono di certo riusciti a risollevare la mole di gioco, eccezion fatta per Barella, che fino all’ultimo minuto ha provato a innescare Cuadrado e Buchanan che non sono mai riusciti a trovare la giocata che potesse portare l’Inter al pareggio.

Si prevedono molte partenze nel corso della prossima finestra di mercato, in cui molti esuberi sono pronti a salutare Milano per permettere ad Inzaghi di trattenere i suoi big, tra cui proprio alcune delle delusioni di ieri, come riportato da Gazzetta.it:

“Come Sanchez, le valigie pronte le hanno anche Klaassen e Cuadrado, al Mapei Stadium entrati nella ripresa. Sono entrambi senza contratto. Idem Sensi. Il posto del primo (professionista esemplare, ma sembrato poco adatto al nostro calcio) sarà preso da Zielinski, quello del colombiano da Buchanan che è stato acquistato lo scorso gennaio, ma che finora è stato utilizzato sempre a sinistra. Può giocare anche lì perché su quella corsia è stato utilizzato spesso in passato, ma era stato preso… per la fascia opposta. Per giudicare il canadese conviene però attendere la prossima stagione, quando avrà avuto un mese abbondante di lezioni estive dal professor Inzaghi e avrà assimilato con calma ciò che ancora fatica a interpretare”