Inter, altro problema per Marotta | Il Marsiglia non riscatterà Correa

In estate l’Inter avrà bisogno di cedere soprattutto chi rientrerà dai prestiti e verrà considerato fuori dal progetto. È il caso di Joaquin Correa che con ogni probabilità non verrà riscattato dal Marsiglia visto che per far scattare l’obbligo servirebbe la qualificazione in Champions per il club francese ma ciò è molto complicato considerando che occupano il settimo posto in Ligue 1.

Correa, numeri horror al Marsiglia e l’Inter lo mette sul mercato

L’argentino ha totalizzato appena 15 presenze in questa stagione tra tutte le competizioni senza mettere a referto né un assist né un gol. L’Inter lo ha già reinserito sul mercato e cerca acquirenti che possano soddisfare la richiesta di otto milioni e mezzo di euro.