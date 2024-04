Tutto pronto per l’assalto a Joshua Zirkzee. L’Inter non ha intenzione di lasciarsi scappare il giovane attaccane, ma per il grande colpo in attacco servono risorse.

Inter-Zirkzee, si gioca il Jolly Fabbian

Per l’olandese del Bologna servono almeno 60 milioni, ma non è detto che bastino, oltre al dover pensare anche alla concorrenza. Di sicuro, per Inzaghi e la società c’è la volontà, e la necessità, di non correre più i rischi affrontati in questa stagione, quando le sorti dell’attacco stagionale nerazzurro erano legati solo al rendimenti di Thuram e Lautaro. E’ importante portare rinforzi in attacco. L’idea principale è quella di portare ad Appiano il gioiellino del Bologna, Zirkzee, che quest’anno è stato uno dei giocatori più brillanti.

Il piano è quello di costruire due coppie di alto livello, affiancare Taremi a Zirkzee, oltre alla ThuLa. Visto che per l’olandese potrebbero non bastare neanche 60 milioni, l’Inter ha già pronto un piano per il 22enne, a Viale della Liberazione hanno pensato la strategia. Per Zirkzee si potrebbe giocare il jolly Fabbian. Inoltre ci sarà l’addio a qualche giocatore, quindi si rientrerà con le spese. Non rinnoverà Sanchez, mentre Arnautovic probabilmente resterà. E c’è il il capitolo Correa: difficile immaginare che possa restare.

Fabbian rientrerebbe nella trattativa perché la scorsa estate l’Inter lo ha ceduto al Bologna in prestito con un diritto di ricompra per il 2025, fissato a 12 milioni di euro.