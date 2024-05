Inter, l’allenatore di Bento conferma tutto: “Presto lo perderemo” | La situazione

Audero in uscita: all'Inter serve un nuovo portiere

Non sarà un calciomercato rivoluzionario quello dell’Inter, che mai come quest’anno ha dimostrato di avere un organico al pari con quello delle big d’Europa nonostante la prematura eliminazione in Champions agli ottavi con l’Atletico Madrid, ma qualche ritocco verrà comunque effettuato alla rosa neroazzurra, e da qualche settimana si sta paventando il possibile arrivo di un nuovo portiere.

Inter, Bento a un passo dai neroazzurri

Il nome che più di tutti sembra essere destinato ad approdare all’Inter (oltre a Taremi e Zielinski che devono solo essere ufficializzati) è Bento dell’Athletico Paranense, che ha già un accordo contrattuale con la squadra milanese, ma resta ancora da sciogliere il nodo legato alla trattativa con il club brasiliano.

A confermare l’interesse dell’Inter e a far sperare i tifosi è proprio l’allenatore del portiere, che ha parlato così del futuro del giocatore:

“Sfortunatamente o per fortuna, presto perderemo Bento. Chiede la cessione, ed è quello che cercano i giocatori: un posto in Europa per guadagnare un gruzzoletto e giocare nei principali campionati mondiali. Se lo sta guadagnando“.