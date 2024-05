Inter, il fondo Pimco finanzia i rinnovi | Barella e Inzaghi subito, poi Lautaro Martinez

Il fondo Pimco può sbloccare per l'Inter la situazione sui rinnovi.

In settimana diventerà ufficiale il nuovo finanziamento di casa Inter, 430 milioni di euro dal fondo Pimco a Suning. Una mossa che consentirà a Steven Zhang di rimborsare il prestito contratto con Oaktree, salito a 380 milioni comprensivi di interessi, e tenersi stretta la società nerazzurra almeno per tre anni.

Prima Barella e Inzaghi, poi Lautaro Martinez: l’Inter lavora ai rinnovi

Praticamente già scritto il nuovo contratto di Nicolò Barella, definito da settimane – in Arabia Saudita a Riyadh l’apertura delle trattative, che si potrebbe definire lampo – e proiettano il centrocampista sardo verso scadenza 2029. In discesa anche i discorsi con Simone Inzaghi, che questa volta potrebbe arrivare al 2027, magari con una clausola legata al rinnovo, e con il quale, più che di soldi, c’è da discutere il progetto e le ambizioni sul mercato.

Servirà ancora qualcosa, invece, per definire il prolungamento di Lautaro Martinez. Dall’obiettivo di chiuderlo entro la fine del 2023, si è arrivati alla convinzione di arrivare al ritiro pre-campionato con il rinnovo del capitano già siglato. La conferma che non era tutto così semplice. Il dato positivo è però evidente: la volontà di prolungare c’è, vi sarà da sistemare il rapporto tra parte fissa e bonus, per un contratto che, tutto compreso, arrivi almeno a sfiorare quei 10 milioni di euro chiesti dal Toro.