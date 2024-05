Nicolò Barella è destinato ad essere una delle bandiere dell’Inter. Il centrocampista a breve firmerà un rinnovo con i nerazzurri che lo renderanno il giocatore italiano più pagato.

Rinnovo Barella, tra i più pagati in Serie A: 7 milioni a stagione

In casa Inter è ora dei rinnovi, tra i più attesi c’è quello di Barella. L’intesa tra le parti è stata trovata e porterà il centrocampista sardo ad altezze che nessuno italiano ha in Serie A. Con il nuovo contratto, lo stipendio annuale di Nicolò toccherà quota 7 milioni, bonus compresi. L’Inter non ha intenzione di risparmiare con i giocatori che hanno spinto la squadra in un ciclo vincente che mancava da tempo.