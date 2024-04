Inter, Inzaghi ritrova Sommer, Arnautovic e De Vrij | Le ultime in vista di Udine

L’Inter torna ad allenarsi ad Appiano Gentile per prepararsi alla trasferta di Serie A di lunedì contro l’Udinese. Simone Inzaghi ha delle buone notizie: tra domani e sabato avverrà il rientro in gruppo di Marko Arnautovic e Stefan DeVrij, che saranno di nuovo a disposizione per essere convocati. In porta tornerà Yann Sommer, già recuperato ma in panchina per precauzione nella scorsa partita con l’Empoli.

Il recupero di Cuadrado dall’operazione

Un giocatore dell’Inter indisponibile da molto tempo è Cuadrado, che è stato operato al tendine d’Achille lo scorso 20 dicembre. La sua guarigione clinica è già avvenuta, ma adesso è necessario completare la riabilitazione, e secondo La Gazzetta dello Sport per riavere a disposizione il colombiano Inzaghi dovrà aspettare all’incirca fino alla partita in casa col Torino di fine aprile.