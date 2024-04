Inter, retroscena su Inzaghi prima del rinnovo | Quante big sul tecnico nerazzurro

Simone Inzaghi sta facendo un campionato con l’Inter ai limiti della perfezione anche se non si può dire lo stesso per quanto riguarda il percorso in Champions e in Coppa Italia. Il tecnico ex Lazio resta uno degli allenatori più ambiti del valzer delle panchine che probabilmente ci sarà questa estate.

L’agente svela quali big hanno cercato il tecnico piacentino

L’agente di Inzaghi, Tullio Tinti, secondo quanto riportato da Tuttosport, avrebbe ricevuto diverse chiamate dalle big europee in cerca di allenatore per la prossima stagione: “L’agente di Inzaghi in questi mesi ha ricevuto diverse chiamate da tutte le grandi in cerca di allenatore, all’estero (Manchester United su tutti, poi Liverpool, Chelsea, Bayern e un paio di club francesi) e pure dall’Italia (Napoli?).