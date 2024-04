Inter, all-in su Gudmundsson dopo lo scudetto | Lui e Taremi per completare l’attacco

L’Inter vuole Gudmundsson oltre Taremi per sistemare l’attacco per la prossima stagione. I due centravanti nelle ultime partite stanno accusando un po’ di stanchezza per l’ampio minutaggio concesso loro da Simone Inzaghi, anche per mancanza di alternative in alcune fasi del campionato. Ecco perché a giugno è lecito aspettarsi delle mosse in quella zona di campo da parte di Marotta

Valentin Carboni pedina di scambio per arrivare a Gudmundsson, ma non è l’unica pista

Il nome più caldo per il post-scudetto è quello di Albert Gudmundsson, obiettivo vero e proprio dei meneghini. Ancora non ci sono stati contatti tra l’Inter e il Genoa ma una volta conquistato lo scudetto i nerazzurri tenteranno l’affondo decisivo per cercare di anticipare la concorrenza (soprattutto quella inglese del Tottenham).

Se però a gennaio la valutazione del giocatore era di circa 30 milioni, le prestazioni dell’islandese potrebbero convincere il Grifone ad alzare ancora la richiesta. A quel punto l’Inter potrebbe inserire alcune contropartite tecniche, con Valentin Carboni che potrebbe fare il percorso inverso a quello di Gudmundsson. Ma non è l’unica pista. I nerazzurri potrebbero scegliere anche la via del pagamento dilazionato come fatto con Frattesi e Carlos Augusto.