Inter, dopo il West Ham ci prova anche la Fiorentina per Carboni | Pronti 12 milioni

L'agente di Carboni è in sede per presentare l'offerta della Fiorentina

Stando a quanto raccolto da TMW, in queste ultime ore la Fiorentina sarebbe piombata su Valentin Carboni. Dopo aver rifiutato un’offerta da 14 milioni da parte del West Ham, ora l’Inter deve far fronte a questa nuova offerta dove il procuratore è già andato in sede per presentare l’offerta alla società nerazzurra.

Inter, la Fiorentina è pronta ad investire per Carboni

La Fiorentina è pronta ad investire circa 12 milioni di euro per far cedere l’Inter. Il calciatore classe 2005 è attualmente in prestito al Monza e dopo l’offerta ricevuta, si sta discutendo proprio in questi minuti di questo argomento nella sede nerazzurra. Da capire ora la reazione dell’Inter, che pochi giorni fa ha rifiutato la proposta del West Ham dichiarando di non voler cedere il giocatore in questa finestra di mercato.