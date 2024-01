Inter, Marotta mura il West Ham per Carboni | In estate però può partire

Marotta rifiuta i 14 milioni del West Ham per Carboni. Ma in estate per 30 può partire

L’Inter ha chiuso il mercato in entrata per questa sessione di calciomercato e ora guarda alle possibili uscite. Su Valentin Carboni pochi giorni fa si è fiondato il West Ham, con un’offerta da 14 milioni rifiutata dai nerazzurri. L’attaccante è attualmente in prestito al Monza e il club di Viale della Liberazione non vuole assolutamente cedere il suo gioiello in questa sessione di mercato, ma secondo quanto riporta TuttoSport, lo scenario potrebbe cambiare la prossima estate.

Inter, Carboni può partire per 30 milioni la prossima estate

Secondo quanto si legge dal quotidiano, nella prossima sessione di calciomercato lo scenario potrebbe cambiare. Carboni può rappresentare il futuro dell’Inter, ma se tra giugno e luglio dovessero arrivare sul piatto 30 milioni di euro, il club nerazzurro non esiterebbe a cederlo per poi reinvestire la somma.