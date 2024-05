Lazio, mercato in uscita ed entrata: due giocatori bocciati da Tudor con la valigia in mano

Come riportato dal Corriere dello Sport, si sta già lavorando al futuro in casa Lazio: Igor Tudor riflette su quali giocatori sacrificare nella prossima sessione di mercato e quali puntare per rinforzare la rosa.

Lazio, fuori Isaksen e Rovella: piace un ex Verona

Il tecnico sta programmando la squadra della prossima stagione, valutando quali sono i profili più adatti al suo tipo di calcio. Tra i possibili partenti ci sono sia Isaksen e Rovella, due uomini voluti da Sarri, che potrebbero salutare il club, nonostante l’investimento di soldi importante nella scorsa estate.

Ma gli occhi son puntati anche su Matteo Guendouzi. L’ex Marsiglia vuole giocare gli Europei, dopo di che valuterà se lasciare o meno la Capitale. In caso di cessione (vale 30 milioni) sarà rimpiazzato sul mercato o si deciderà di rinforzare altri reparti, come gli esterni di centrocampo.

Si iniziano a fare vari nomi per quanto riguarda il mercato in entrata della Lazio: sulla lista dei desideri è iscritto anche Antonin Barak, giocatore della Fiorentina, con un passato al Verona, ai tempi proprio del tecnico croato. Come riportato sul Corriere dello Sport, il centrocampista ceco è in scadenza nel 2026 e il richiamo dell’ex-allenatore, oltre che le soluzioni di modulo più adatte, potrebbe spingerlo a lasciare Firenze: agirebbe come trequartista nel 3-4-2-1 di Tudor, per caratteristiche fisiche e tecniche.

Altro discorso per Ciro Immobile: tornato in gol nella gara contro il Monza, sembra lui a dover prendere la squadra in mano per questo finale di stagione (è anche il miglior marcatore con i suoi 7 gol stagionali). Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, c’è tanta incertezza su quello che sarà il suo futuro. Il suo contratto scade nel 2026, Lotito sembra puntare ancora su di lui, almeno fino alla fine del suo accordo con il club. Tuttavia l’intenzione è quella di non respingere eventuali offerte convenienti per il capitano e lasciare le porte aperte a qualsiasi occasione vantaggiosa. Sul bomber pesa l’età e l’ingaggio alto (il più pagato della rosa).

Lazio – Empoli: 50esimo del primo scudetto

Tutto pronto per la grande festa del mondo Lazio in programma domenica 12 maggio, alle 12.30, prima del match di campionato contro l’Empoli, per onorare il 50esimo anniversario dello scudetto del ’74, sotto la guida di Maestrelli.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, l’affluenza all’Olimpico sarà tanta: si prevedono già oltre i 44mila spettatori per il grande evento. Il club ha invitato tutti quanti a presenziare qualche ora prima, per godersi tutte le iniziative e ricordare insieme un grande traguardo del club.