Sarri ha deciso dove allenerà | Due giocatori della Lazio possono seguirlo

Maurizio Sarri si è dimesso da allenatore della Lazio da più di un mese. Dopo i risultati esaltanti della scorsa stagione quest’anno le cose non sono andate come tutti si aspettavano, e l’ex allenatore di Napoli e Juventus ha fatto un passo indietro. Adesso il tecnico toscano ha già deciso quale sarà la sua prossima tappa. Infatti alla guida del Chelsea ha fatto una delle sue migliori stagioni, e la sua intenzione è di tornare in Premier League. Il suo nuovo agente, Frank Trimboli, è in contatto con due squadre importanti: il Newcastle e il West Ham. Sono due progetti che piacciono a Sarri, che vorrebbe tornare ad allenare già all’inizio della prossima stagione.

Sarri vuole portarsi Romagnoli e Guendouzi in Premier

Sarri è rimasto in ottimi rapporti con diversi giocatori della Lazio, e se allenerà in Premier League non è da escludere che proverà a fare acquisti nella sua ormai ex squadra. In particolare la sua intenzione sarebbe di convincere Alessio Romagnoli e Matteo Guendouzi a raggiungerlo. Il difensore ha fornito le sue migliori prestazioni sotto la guida del tecnico toscano, e i due si sono sempre trovati bene. Il francese, ora fermo per un problema al polpaccio, non ha un grande feeling con Tudor e potrebbe lasciare già in estate.