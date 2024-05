La Lazio ha ancora la stagione da finire, ma sta già pensando al futuro. Il mercato non è ancora aperto, ma le trattative di rinnovo sono già calde e, una delle più calde è quella di Kamada.

Lazio, Kamada ha intenzione di restare in Capitale

Il giapponese è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno ma, grazie all’arrivo di Igor Tudor in panchina, ha cambiato idea rispetto all’era vissuta con Sarri e ha comunicato nelle ultime ore a Claudio Lotito di voler estendere il contratto. La società biancoceleste non ha intenzione di aspettare fino al 30 maggio, ma concludere il rinnovo quanto prima per evitare che il giocatore possa partire a parametro zero la prossima estate.

Kamada è disposto a restare in Capitale, ma adesso bisogna capire a quale condizione. Lotito e Fabiani non sanno ancora la controproposta in arrivo dall’agente del giapponese. L’intenzione dell’attaccante sembra essere quella di restare solo per un altro anno. I prossimi giorni saranno decisivi, perché la trattativa con la società dovrebbe essere chiarita entro il 15 maggio.