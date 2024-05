Lazio, si rafforza la pista Colpani | Il centrocampista arriva coi soldi di Luis Alberto?

Nelle ultime settimane si era palesato l’interesse della Lazio per il top player del Monza Andrea Colpani, reduce da due grandi stagioni nella squadra brianzola che potrebbe salutare durante l’imminente finestra estiva di mercato per accasarsi altrove, e probabilmente proprio ai biancocelesti, che sembrano aver sorpassato l’Inter nella corsa per il trequartista.

Lazio, contatti positivi con Colpani e il Monza

A conferma del profondo interesse nutrito dalla Lazio per il centrocampista biancorosso, Calciomercato.it ha annunciato che ci sarebbero stati già dei primi contatti tra le due squadre per l’affare Colpani, per provare a portarsi in pole per l’ex Atalanta.

Attualmente Lotito non ha ancora inviato nessuno offerta ufficiale al club lombardo, ma la richiesta è ancora ferma a 20 milioni, che la Lazio dovrà innanzitutto ricavare dalle cessioni, in particolare quella di Luis Alberto, destinato a lasciare i l club in estate per fare spazio proprio a Colpani, che gradirebbe trasferirsi nella Capitale, il chè rappresenterebbe un grande passo avanti per la sua carriera.