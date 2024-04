Lazio, dopo Guendouzi Tudor pesca ancora dal Marsiglia

Il cambio di direzione tecnica ha di certo giovato alla Lazio che, dopo l’arrivo di Igor Tudor sulla panchina biancoceleste, è tornata a macinare punti rientrando nella corsa Champions.

Considerati i buoni risultati ottenuti finora, nonostante l’amara eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Juventus in semifinale, Lotito sembra deciso a voler confermare il Lazio, occhi puntati su 4 giocatori del Marsiglia.

Lazio, si guarda ancora alla Ligue 1

Solo pochi giorni fa, per la Lazio ha dovuto versare nelle casse dell’Olympique Marsiglia l’obbligo di riscatto di 15 milioni per Guendouzi, ma Tudor è intenzionato a portare nella Capitale altri giocatori del club francese che ha allenato la scorsa stagione.

Sulla lista dei preferiti dell’allenatore croato compaiono infatti i nomi di Chancel Mbemba, Jonathan Clauss e Leonardo Balerdi per la difesa, che quest’anno non ha convinto particolarmente la tifoseria laziale, a cui si aggiunge anche Valentin Rongier per il centrocampo, valutato dai francesi circa 15 milioni .