Daichi Kamada, centrocampista giapponese biancoceleste sta vivendo una seconda chance con la cura Tudor. Il calciatore della Lazio con l’arrivo del manager croato è tornato performante e adesso sta valutando la possibilità di restare nella Capitale. Tutto dipende anche dalla società.

Lazio, futuro biancoceleste per Kamada

Kamada è in scadenza di contratto ed entro fine maggio può far scattare l’opzione per due ulteriori anni di contratto a cifre già prestabilite, circa tre milioni di euro netti l’anno. Il giocatore chiederà alla società la possibilità di rinnovare solo per un altro anno. A differenza di qualche mese fa, quando Kamada era fuori dai giochi, la buona notizia è che adesso anche il giocatore sta concretamente rivalutando la permanenza a Formello. Con Tudor ha trovato continuità.

L’attaccante giapponese intanto ha altre due offerte importanti, soprattutto quella del Crystal Palace, attualmente allentato dal suo ex tecnico Glasner. Claudio Lotito, patron del club, avrebbe fissato una vera e propria deadline al giapponese che dovrà dare una risposta definitiva entro il 15 maggio, ovvero 15 giorni prima della scadenza per il rinnovo triennale automatico fissata nel contratto firmato la scorsa estate.