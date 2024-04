Milik regala alla Juventus la finale di Coppa Italia. Sconfitta indolore per i bianconeri.

La Juventus con molta fatica raggiunge la finale di Coppa Italia, la sconfitta per 2-1 grazie alla rete di Milik è indolore, ma Allegri ha molte colpe sulla squadra mandata in campo dall’inizio, Alex Sandro e Bremer errori gravissimi in difesa. La Lazio ha fatto la sua partita, ha sperato di ribaltarla, ma è crollata nel finale.

LA CRONACA

La Lazio deve recuperare lo 0-2 subito a Torino e dopo la prima fase di studio passa in vantaggio grazie ad un colpo di testa da calcio d’angolo di Castellanos, con Alex Sandro colpevole sulla marcatura. La Juventus incassa ed inizia a spingere, Vlahovic ha l’occasione del pareggio ma incredibilmente si fa parare il tiro a botta sicura. La squadra di Tudor può raddoppiare nel finale ma Perin compie un miracolo su Castellanos. Il copione non cambia nella ripresa e la Lazio raddoppia subito con il solito Castellanos, che ringrazia Bremer per il gentile regalo.A otto dal termine , Weah calcia in porta in diagonale, tiro che si trasforma in assist per Milik che non ha difficoltà a segnare il 2-1.

Il tabellino

LAZIO-JUVENTUS 2-1

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Hysaj, Guendouzi (dal 40′ st Pedro), Cataldi (dal 36′ st Rovella), Marusic; Felipe Anderson (dal 16′ st Vecino), Luis Alberto; Castellanos (dal 36′ st Immobile). A disp.: Sepe, Renzetti, Patric, Vecino, Pellegrini, Pedro, Rovella, Immobile, Gonzalez. All. Tudor.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Alex Sandro, Bremer, Danilo; Cambiaso (dal 25′ st Weah), McKennie (dal 37′ st Yildiz), Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic (dal 37′ st Milik). A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Djaló, Miretti, Weah, Alcaraz, Nicolussi Caviglia, Yildiz, Milik, Iling Jr. All. Allegri.

Reti: 11′ pt e 2′ st Castellanos, 37′ st Milik,

Ammoniti: Locatelli

Recupero: 1′ pt