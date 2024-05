Verso Roma-Juventus: out Alex Sandro, lavoro a parte per Yildiz | Le ultime dall’allenamento

Le ultime dall'allenamento della Juventus in vista della gara contro la Roma: Alex Sandro fuori per infortunio, personalizzato per Yildiz

La Juventus si prepara alla sfida di domenica sera contro la Roma allo stadio Olimpico. Saranno più riposati i bianconeri rispetto ai giallorossi che arriveranno dalle fatiche di coppa. L’ultimo allenamento disputato da Allegri, ha dato l’esito del sovraccarico al soleo della gamba destra per Alex Sandro, che non sarà della partita.

Verso Roma-Juventus, Allegri domani alle 11 in conferenza stampa

Per quanto riguarda l’attacco bianconero, Yildiz ha svolto un’allenamento questa mattina personalizzato anche se potrebbe essere recuperato domani come riferisce “Tuttojuve”. In attacco rimane favorito Chiesa in coppia con Vlahovic per cercare di impensierire la difesa romanista.