Milan, chiusa definitivamente la pista Lopetegui | Tre le alternative all’ex Siviglia

Continua il Via Aldo Rossi il casting per il nuovo allenatore che andrà a sostituire il partente Stefano Pioli, che dopo 8 stagioni lascerà il Milan e che sembra in pole per prendere il posto di Francesco Calzona al Napoli dopo le problematiche contrattuali riscontrate con Antonio Conte.

Milan, Lopetegui non è più una opzione

Sino a qualche giorno fa, il Milan sembrava avesse individuato in Julen Lopetegui il profilo adatto per prendere il posto di Pioli, ma fin da subito il nome dell’ex tecnico di Wolverhampton e Siviglia non aveva riscosso molte adesioni tra il popolo rossonero, che aveva addirittura lanciato una petizione per convincere la dirigenza milanista ad abbandonare la pista Lopetegui.

Considerato il forte disappunto dei tifosi, il Diavolo ha virato su altri nomi, ovvero i soliti Thiago Motta, Palladino e Antonio Conte, ma non escludendo definitivamente l’ex Siviglia, che adesso invece sembra essere totalmente fuori dai radar della dirigenza rossonera, che non lo considera più un opzione.