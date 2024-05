Il Milan su Brescianini del Frosinone: sul centrocampista c’è una forte concorrenza

Marco Brescianini è seguito da molte squadre in Italia, tra cui Milan, Inter e Juventus. Il calciatore del Frosinone che sta facendo benissimo quest’anno con Di Francesco potrebbe essere ceduto a fine stagione. I rossoneri avrebbero il 50% sulla futura rivendita.

Milan, per Brescianini il Frosinone chiede 15 milioni

Il Frosinone chiede 15 milioni per far partire Brescianini, e il Milan si è interessato più di tutti sul centrocampista come riferisce “Calciomercato.it”. Ma la concorrenza è tanta oltre a Juventus, e Inter, anche Napoli e Atalanta starebbero pensando al calciatore.