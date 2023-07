Calciomercato Milan, tutto fatto per Brescianini al Frosinone | I dettagli

Milan, Marco Brescianini sarà, nel giro di poche ore, un nuovo giocatore del Frosinone. Il giovane mediano sbarcherà Ciociaria dopo una stagione al Cosenza.

Milan, corposa percentuale in favore del Diavolo

Il Milan e il Frosinone hanno l’accordo totale per Marco Brescianini, distintosi nella scorsa stagione con la maglia del Cosenza. Il giovane centrocampista del vivaio di Milanello arriva allo Stirpe a titolo definitivo. In prospettiva un un guadagno interessante in favore del Diavolo, che godrà di una percentuale del 50% su una futura rivendita.