Milan, alle 13:30 parla Pioli | Ultime due conferenze per l’allenatore rossonero?

Sabato alle 20.45 è in programma Torino-Milan, sfida valida per la penultima giornata di Serie A. Oggi, venerdì 17 maggio, si terrà a Milanello la consueta conferenza stampa della vigilia di Stefano Pioli: il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti presenti nel Centro sportivo di Carnago a partire dalle 13.30. L’evento potrà essere seguito su Milan Tv, sui canali YouTube e Twitch del club rossonero e anche con il consueto live testuale di MilanNews.it. Questa mattina la squadra sarà in campo per la rifinitura.

Dove vedere Torino-Milan



Data: sabato 18 maggio 2024

Ore: 20.45

Stadio: Stadio Olimpico Grande Torino, Torino

TV: DAZN, Sky Sport