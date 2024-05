Milan, la panchina parla portoghese: Paulo Fonseca favorito su Conceiçao

Pole position per Paulo Fonseca. Dopo settimane di confusione e almeno una decina di nomi associati alla panchina del Milan, oggi La Gazzetta prova a tirare le somme e mette proprio l’attuale allenatore del Lille avanti a tutti. La decisione definitiva potrebbe arrivare dopo il weekend.

Milan, obiettivo Fonseca: Conceiçao più defilato

Come scrive questa mattina la rosea, Paulo Fonseca a oggi è il favorito per il posto di nuovo allenatore del Milan. Dopo quasi cinque stagioni, saluterà Stefano Pioli e il portoghese è in vantaggio per raccoglierne l’eredità. Nell’ultimo periodo la corsa alla panchina rossonera si era ridotta soprattutto a due nomi, entrambi portoghesi. Da una parte, appunto, Fonseca che ha dalla sua l’esperienza nel campionato italiano e anche la capacità di lavorare in sintonia con il club. Dall’altra parte Sergio Conceiçao che negli ultimi sette anni di Porto ha raccolto tre campionati portoghesi e innumerevoli stagioni da protagonista in Champions League. Il cerchio si starebbe però restringendo sull’allenatore che va in scadenza con il Lille a fine stagione. Il suo profilo rispecchia al meglio le caratteristiche ricercate dal club: tecnico con spirito aziendalista, capace di migliorare i giovani e accettare un progetto che abbia come suo fulcro la sostenibilità. In queste cose Fonseca appare più adatto di Conceiçao.

Sempre secondo La Gazzetta, una decisione potrebbe arrivare dopo questo weekend. Il tecnico portoghese, con il Lille, si giocherà l’ultima giornata di campionato in Ligue 1. In palio c’è la qualificazione alla prossima Champions League. Fino a questo momento Fonseca ha dribblato tutte le domande sul suo futuro, apparendo concentrato sul concludere la stagione in corso. Dopo il weekend, dunque, si attendono novità su quanto avrà deciso. Le piste per lui sono tre. Da una parte c’è il Lille che proverà in qualche modo a trattenerlo, a maggior ragione se ci sarà la conquista della Champions: è la strada più impervia. Dall’altra c’è l’opzione Olympique Marsiglia che corteggia già da tempo Fonseca e gli metterebbe sul piatto un’offerta economica importante. Infine c’è la strada che porta a Milanello, probabilmente quella che offre il progetto tecnico migliore. Dopo aver fatto retromarcia su Lopetegui, il casting per il nuovo tecnico ai piani alti di Casa Milan è ricominciato e il lavoro collegiale di Ibra, Furlani e Moncada, con l’approvazione finale di Cardinale, sembra aver ristretto il campo solo sul nome di Paulo Fonseca.