Milan-Napoli, probabili formazioni e dove vederla

In un match che promette spettacolo, Milan e Napoli si affrontano a San Siro, con i tifosi che si aspettano grande calcio come Inter e Juventus. Fonseca perde Theo Hernandez e Reijnders mentre Conte dovrà fare a meno ancora di Lobotka. La gara di Milano andrà in onda su Dazn e in chiaro.

Milan-Napoli, le probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Pavlovic, Tomori, Terracciano; Fofana, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic; Leao; Morata. All. Fonseca

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.