ESCLUSIVA – Dalmat: “Inter-Juventus, gara difficile per entrambe ma Lautaro può essere decisivo. Conte determinante per Lukaku”

L'ex centrocampista dell'Inter vota per i nerazzurri ed elogia Conte

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Stèphane Dalmat, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato in vista della sfida del derby d’Italia di domani sera, che prevede scintille ma tanto spettacolo.

Dalmat: “Inter-Juventus? Nerazzurri favoriti ma..”

Che partita sarà? E secondo lei chi potrà essere decisivo? “Contro la Juventus è sempre una gara difficile, anche se l’Inter per me è superiore e l’ha già dimostrato. I nerazzurri devono vincere soprattutto perchè si tratta di una partita in casa e per farsi “perdonare” dell’ultima prestazione anche se quello dello Young Boys era un campo complicato. La Juventus difende molto bene, ma Lautaro può essere la chiave decisiva”.

Come giudica finora il campionato della Juventus? Le piace Thiago Motta? “Un po’ come l’Inter, i bianconeri non sono ancora al top, ma la squadra di Inzaghi però è superiore. Thiago Motta fino ad ora ha fatto un buon lavoro”.

Lotta Scudetto è testa a testa Napoli-Inter, o possono rientrare anche Juventus e Milan. Che idea si è fatto? “Il Napoli mi sembra forte quest’ anno così come lo sono però Milan e Juventus, sarà quindi un campionato difficile e avvincente anche se l’Inter ha la capacità di vincerlo, non come l’anno scorso, ma può lasciare 4-5 punti di scarto alle avversarie, vedremo”.

Conte è tornato quello dell’Inter? E come vede il suo rapporto con Lukaku?

“Certo, si ho ritrovato quell’allenatore lì e il Napoli con lui è sicuramente più forte e pericoloso così come può essere determinante per Lukaku”.