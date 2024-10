Milan-Napoli, le scelte di Fonseca e Conte

Queste le ultimissime di formazione in vista della sfida tra Milan e Napoli, con le due squadre che vogliono un grande risultato che potrebbe candidarle ulteriormente per lo Scudetto. Conte cerca conferme, Fonseca un risultato che darebbe morale in vista delle prossime gare.

Milan-Napoli, le probabili formazioni:

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. All. Fonseca.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Zambo Anguissa, Gilmour; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.