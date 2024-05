Milan, il Monza deve decidere cosa fare con Maldini e Colombo | Le indiscrezioni

Ci sono novità per il mercato del Milan. Come sempre per determinare il mercato in entrata è necessario conoscere quello in uscita. Il Monza ha attualmente due giocatori in prestito dal Milan: Daniel Maldini e Lorenzo Colombo. Secondo Tuttosport, Colombo, punta centrale classe 2002, non rimarrà al Monza. I 4 gol segnati in campionato non hanno convinto Galliani, di conseguenza il calciatore tornerà nella rosa dei rossoneri, in attesa di conoscere il suo futuro.

Daniel Maldini rimane a Monza

Storia diversa per il figlio d’arte Daniel Maldini, fantasista nato nel 2001 che, sempre secondo Tuttosport, Galliani ha deciso di riscattare, offrendogli un contratto di 4 anni. In questa stagione ha giocato fino a gennaio all’Empoli, trovando poco spazio, mentre dopo essere tornato in Lombardia si è reso protagonista di un ottimo girone di ritorno in campionato.