Milan da horror in trasferta: i numeri

Pare strano dirlo, ma quando Pioli sedeva sulla panchina del Milan, i risultati migliori arrivarono lontani da San Siro; un dato particolare che attualmente Fonseca non sta riuscendo a mantenere.

I numeri del diavolo lontano da San Siro

I numeri lontano da San Siro dei rossoneri sono inquietanti. Togliendo infatti il derby (giocato fuori casa ma ovviamente al Meazza), il Milan in quattro partite in trasferta (Parma , Firenze ,Leverkusen e Roma), ha totalizzato un solo punto nella capitale contro la Lazio realizzando tre gol e subendone cinque. Un dato che il tecnico rossonero dovrà di certo invertire se vuole ritornare in corsa per gli obiettivi più importanti.