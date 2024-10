Il Napoli vince ancora e Conte va in fuga | Battuto il Milan a San Siro 0-2

Partita “contiana” del Napoli a San Siro, che si prende una vittoria fondamentale nella corsa scudetto e continua a macinare punti. Risultato forse ingiusto per il Milan di Fonseca che senza Theo, Reijnders e con un Pulisic a mezzo servizio per un attacco influenzale, ha giocato una bella partita riuscendo a raccogliere meno di quanto ha costruito. Troppi errori difensivi per la squadra di Fonseca, che già al 5′ minuto di gioco spiana la strada a Lukaku che a tu per tu con Maignan insacca col suo mancino. Il Milan, sulle spalle di uno strepitoso Morata, macina gioco ma non riesce a colpire in due tre occasioni e negli ultimi minuti della prima frazione è Kvara a mettere un’altra tacca sulla partita, con la sua canonica giocata a rientrare col destro a giro. Milan generoso e Napoli chiusissimo nel secondo tempo. A Morata viene annullato un gol di testa per fuorigioco millimetrico e il fortino di Conte poi regge anche quando in campo entra Leao.

Napoli-Milan, il tabellino del match

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, (dal 17′ st Pulisic) Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Musah, Fofana; Chukwueze, Loftus Cheek (dal 42′ st Camarda), Okafor (dal 17′ st Leao), Morata. A disposizione: Sportiello, Torriani, Calabria, Bartesaghi, Tomori, Jimenez, Zeroli, Liberali,, Camarda. Allenatore: Paulo Fonseca.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; McTominay (dal 48′ st Folorunsho) , Gilmour (dal 48′ st Zerbin), Anguissa; Politano (dal 24′ st Mazzocchi), Lukaku (dal 31′ st Simeone), , Kvaratskhelia (dal 31′ st Neres). A disposizione: Turi, Caprile, Juan Jesus, Rafa Marin, Zerbin, Ngonge, Spinazzola, Raspadori, Folorunsho. Allenatore: Conte.

Reti. al 5′ pt Lukaku, al 43′ pt Kvaratskhelia

Ammoniizoni: Olivera

Recupero: 1′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo